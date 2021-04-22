Джо Байден, возможно, официально признает геноцид армян в Османской империи в начале XX века.

По сведениям «Уолл-стрит джорнэл», соответствующее заявление хозяин Белого дома может сделать в субботу, 24 апреля, когда в Армении отмечают День памяти жертв геноцида. При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято и Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания геноцида.
2021-04-22T05:11:39+03:00
2021-04-22T05:11:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 22 апреля 2021
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