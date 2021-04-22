Военный суд в Москве сегодня огласит приговор Кириллу Черкалину.

Высокопоставленный сотрудник службы экономической безопасности ФСБ обвиняется в мошенничестве и получении взятки в 850 тыс. дол. Дело было рассмотрено в суде в особом порядке в связи с признанием Черкалиным вины и деятельным раскаянием, которое позволило возбудить еще четыре дела в отношении сотрудников ФСБ. Обвинение ранее просило приговорить Черкалина к 11 годам колонии строгого режима и трафу в 34 млн рублей. Защита настаивала на более мягком наказании.