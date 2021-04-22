Военный суд в Москве сегодня огласит приговор Кириллу Черкалину.

Высокопоставленный сотрудник службы экономической безопасности ФСБ обвиняется в мошенничестве и получении взятки в 850 тыс. дол. Дело было рассмотрено в суде в особом порядке в связи с признанием Черкалиным вины и деятельным раскаянием, которое позволило возбудить еще четыре дела в отношении сотрудников ФСБ. Обвинение ранее просило приговорить Черкалина к 11 годам колонии строгого режима и трафу в 34 млн рублей. Защита настаивала на более мягком наказании.
2021-04-22T05:10:21+03:00
2021-04-22T05:10:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 22 апреля 2021
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