Российские военные сегодня проведут в Крыму учения.

Как сообщили в Минобороны, они состоятся на полигоне «Опук», неподалеку от Керчи. Накануне сюда переброшены крупные силы, задействованные в маневрах. Численность участников учений МО не раскрывает. Ранее Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря в районе Севастополя и Феодосии и ввела ограничения на проход судов через свои территориальные воды.
2021-04-22T05:09:09+03:00
2021-04-22T05:09:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 22 апреля 2021
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