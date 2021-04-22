Российские военные сегодня проведут в Крыму учения.

Как сообщили в Минобороны, они состоятся на полигоне «Опук», неподалеку от Керчи. Накануне сюда переброшены крупные силы, задействованные в маневрах. Численность участников учений МО не раскрывает. Ранее Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря в районе Севастополя и Феодосии и ввела ограничения на проход судов через свои территориальные воды.