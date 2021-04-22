В день акций в поддержку Навального по всей России задержали, по данным ОВД-инфо, более 1700 человек.

В это число вошли как задержанные непосредственно на акциях, так и те, кто был задержан превентивно. МВД оценило число участников акции в Москве в 6 тысяч человек. По оценке телеканала «Дождь», их около 10 тысяч. «Открытые медиа» приводят цифру 25 тысяч. Сами организаторы настаивают на 60-ти тысячах. Протесты прошли в десятках российских городов, в т.ч. в Москве и Петербурге. В Петербурге, по данным правозищитников, задержанных больше всего – почти 800. В Москве 29 задержанных. Алексей Навальный держит голодовку в колонии во Владимирской области с 31 марта. Он требует, предоставления квалифицированной медпомощи — у него боли в спине и ноге.