На переговорах с Ираном о возможности возобновления ядерной сделки достигнут «определенный прогресс».

Это констатировал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Однако, по его словам, большая часть работы «еще впереди». Прайс уточнил, что существует ряд трудностей, стоящих на пути к успеху переговоров. В их числе представитель Госдепа назвал взаимное недоверие сторон и необходимость обращаться к посредникам. В то же время диалог с Ираном Прайс назвал конструктивным.
2021-04-22T04:09:14+03:00
2021-04-22T04:09:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 22 апреля 2021
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