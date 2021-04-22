Израиль нанес удары по целям в Сирии в ответ на запущенную оттуда ракету.

Как сообщила в своем твиттере армия обороны Израиля, ракета класса «земля-воздух» была выпущена в район южного израильского Негева. ядерный центр в израильском Димоне не пострадал. В ответ нанесен удар по батарее, с которой была запущена ракета. Ранее местные СМИ сообщили, что на юге Израиля сработали сирены тревоги.