Израиль нанес удары по целям в Сирии в ответ на запущенную оттуда ракету.

Как сообщила в своем твиттере армия обороны Израиля, ракета класса «земля-воздух» была выпущена в район южного израильского Негева. ядерный центр в израильском Димоне не пострадал. В ответ нанесен удар по батарее, с которой была запущена ракета. Ранее местные СМИ сообщили, что на юге Израиля сработали сирены тревоги.
2021-04-22T04:08:17+03:00
2021-04-22T04:08:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 22 апреля 2021
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