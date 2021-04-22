Президент США Джо Байден собирается официально признать геноцид армян в Османской империи.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. Предыдущий президент Дональд Трамп называл события 1915

года «великим злодеянием, но воздерживался от термина «геноцид». Конгресс США не раз принимал резолюции с предложением признать истребление армян в Османской империи геноцидом, но администрация США на этот шаг не шла, опасаясь ухудшения отношений с Турцией.