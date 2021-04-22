У смм-редактора телеграм канала «команда Навального» Александра Шепелева прошел обыск.

«Медиазона» сообщает, что силовики избивали Шепелева, требуя сообщить им пароль от телефона. Силовики вломились в квартиру накануне вечером. После обыска Шепелева увезли в неизвестном направлении. Как рассказал «Новой газете» адвокат Даниил Берман, сотрудники полиции сообщили ему, что Шепелева увезли оформлять административный протокол. Берман уточнил, что Шепелев проходит свидетелем по т.н. «санитарному делу», а обыск у него прошел на основании постановления старшего следователя по особо важным делам.