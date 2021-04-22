На акциях в поддержку Навального по всей стране задержаны, по данным ОВД Инфо, более 1700 человек.

Официальных данных о задержаниях по стране МВД не публиковало. Наибольшее количество задержанных правозащитники зафиксировали в Санкт-Петербурге – 778. В Москве 29 задержанных. По оценкам МВД, в акциях, кроме Москвы и Петербурга, приняли участие около 4 тыс чел. Данные по столицам полиция привела отдельно: в Петербурге на улицы вышли 4,5 тыс. человек, в Москве — около 6 тыс. человек. Организаторы сообщили о 60 тыс. участниках в Москве.
2021-04-22T04:04:06+03:00
2021-04-22T04:04:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 22 апреля 2021
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