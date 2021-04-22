Проект футбольной Суперлиги сейчас находится в режиме ожидания.

Об этом заявил глава организации и президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, комментарий которого приводит спортивный телеканал Sky Sport. В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Проект резко раскритиковали УЕФА и национальные федерации. После этого все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а накануне ее покинули «Атлетико», а также «Интер» и «Милан». Как сказал Перес, «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» продолжают переговоры по Суперлиге -