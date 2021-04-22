Палата представителей США одобрила ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии.

Как пишет издание «Хилл», соответствующий законопроект связан с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Документ подразумевает приостановку продажи королевству некоторых вооружений до тех пор, пока власти США не смогут с уверенностью сказать, что саудовская администрация не репрессирует диссидентов и не осуществляет произвольных задержаний иностранных граждан.
2021-04-22T03:12:59+03:00
2021-04-22T03:13:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 22 апреля 2021
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