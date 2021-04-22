Палата представителей США одобрила ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии.

Как пишет издание «Хилл», соответствующий законопроект связан с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Документ подразумевает приостановку продажи королевству некоторых вооружений до тех пор, пока власти США не смогут с уверенностью сказать, что саудовская администрация не репрессирует диссидентов и не осуществляет произвольных задержаний иностранных граждан.