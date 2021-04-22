Российский МИД объявлении персонами нон грата в России десятерых дипломатов из США.

Об этом заявлено замглаве американской дипмиссии в России Барту Горману. Американцы должны покинуть Россию в течение ближайшего месяца. На прошлой неделе в рамках новых санкций против российских чиновников и компаний, американские власти решили выслать из страны 10 российских дипломатов, назвав их представителями российских спецслужб.