Российский МИД объявлении персонами нон грата в России десятерых дипломатов из США.

Об этом заявлено замглаве американской дипмиссии в России Барту Горману. Американцы должны покинуть Россию в течение ближайшего месяца. На прошлой неделе в рамках новых санкций против российских чиновников и компаний, американские власти решили выслать из страны 10 российских дипломатов, назвав их представителями российских спецслужб.
2021-04-22T03:11:46+03:00
2021-04-22T03:11:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2825902-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:11, 22 апреля 2021
Загрузка комментариев...