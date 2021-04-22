В Крыму сегодня будет проведен основной этап учения войск ЮВО и ВДВ.

Как сообщает российское Минобороны, маневры проводятся в рамках проверки боеготовности за зимний период обучения. В военном ведомстве уточнили, что основной этап учений состоится на полигоне в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Там добавили, что накануне в район учений выдвинулись группировка кораблей ЧФ, часть сил Каспийской флотилии.
2021-04-22T03:07:39+03:00
2021-04-22T03:07:43+03:00
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03:07, 22 апреля 2021
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