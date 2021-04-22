В Крыму сегодня будет проведен основной этап учения войск ЮВО и ВДВ.

Как сообщает российское Минобороны, маневры проводятся в рамках проверки боеготовности за зимний период обучения. В военном ведомстве уточнили, что основной этап учений состоится на полигоне в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Там добавили, что накануне в район учений выдвинулись группировка кораблей ЧФ, часть сил Каспийской флотилии.