На акциях в поддержку Навального по всей стране задержано, по данным ОВД Инфо, более 1600 чел.

Около половины из них приходится на Петербург. Не менее сотни задержали в Уфе, По несколько десятков задержанных в Сочи, Воронеже, Казани. В Москве задержали 29 человек. По данным полиции , в столице на улицы вышли около 6 тыс. человек, по оценке телеканала «Дождь», их было около 10 тысяч. «Открытые медиа» приводят цифру 25 тысячи. Сами организаторы говорят о 60 тысячах. В Петербурге, по данным властей протестовали 4,5 тыс. В остальных городах, по данным МВД, в акциях в поддержку Навального участвовали около 4 тыс. чел.
2021-04-22T03:05:11+03:00
2021-04-22T03:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 22 апреля 2021
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