Специалисты НАСА впервые получили кислород из атмосферы Марса.

Это сделано с помощью устройства на борту планетохода «Настойчивость». В заявлении американского космического ведомства говорится, что впоследствии данный метод может позволить получить и хранить кислород на Марсе при пилотируемых полетах на эту планету. Всего американцем пока удалось получить около 5 граммов кислорода, что хватило бы одному астронавту на 10 мин.
2021-04-22T02:11:25+03:00
2021-04-22T02:11:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 22 апреля 2021
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