Специалисты НАСА впервые получили кислород из атмосферы Марса.

Это сделано с помощью устройства на борту планетохода «Настойчивость». В заявлении американского космического ведомства говорится, что впоследствии данный метод может позволить получить и хранить кислород на Марсе при пилотируемых полетах на эту планету. Всего американцем пока удалось получить около 5 граммов кислорода, что хватило бы одному астронавту на 10 мин.