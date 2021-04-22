ЕС выразил готовность «решительно отвечать» на «подрывные действия» российских спецслужб.

Совет ЕС также осудил взрывы на складах боеприпасов в моравской Врбетице в 2014 году и отметил, что «крайне серьезно» относится к выводам властей Чехии о причастности к инциденту российской военной разведки. Власти Евросоюза призвали Россию «воздерживаться от подобных действий». Кроме того, реакция Кремля на высылку российских дипломатов из Чехии в заявлении названа «непропорциональной».