Эксперты ООН призвали Россию разрешить медицинскую эвакуацию за границу Алексея Навального.

Как передает Рейтер, с таким заявлением выступили спецдокладчики ООН по правам человека Ирен Хан и Нильс Мельцер. Они выразили обеспокоенность в связи с «серьезной опасностью» для здоровья российского оппозиционного политика. В заявлении говорится, что Навальный содержится в колонии в суровых условиях, которые могут быть равносильны пыткам, и «лишен доступа к надлежащей медицинской помощи». По мнению экспертов, жизнь оппозиционера находится в серьезной опасности.