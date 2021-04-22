Эксперты ООН призвали Россию разрешить медицинскую эвакуацию за границу Алексея Навального.

Как передает Рейтер, с таким заявлением выступили спецдокладчики ООН по правам человека Ирен Хан и Нильс Мельцер. Они выразили обеспокоенность в связи с «серьезной опасностью» для здоровья российского оппозиционного политика. В заявлении говорится, что Навальный содержится в колонии в суровых условиях, которые могут быть равносильны пыткам, и «лишен доступа к надлежащей медицинской помощи». По мнению экспертов, жизнь оппозиционера находится в серьезной опасности.
2021-04-22T02:08:03+03:00
2021-04-22T02:08:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 22 апреля 2021
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