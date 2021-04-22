Политика и сотрудника ЭМ Владимира Рыжкова выпустили из полиции.

На него составлен протокол об организации несогласованной акции. По словам Рыжкова, суд по его административному делу состоится сегодня в Хамовническом суде, в 11:00. Сам Рыжков говорит, что не имеет никакого отношения к организации какой-либо акции, он только перепостил сообщение с сайта «Эха Москвы», где говорилось об акции соратников Алексея Навального.