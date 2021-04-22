Юриста Любовь Соболь отпустили из отдела полиции в Москве.

У себя в Твиттере она сообщает, что суд назначен на сегодня. Ранее на Соболь составили протокол о повторном нарушении порядка организации митинга. Еще одну соратницу Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на 10 суток. Соболь и Ярмыш задержали в преддверии масштабной акции в поддержку Навального, которая прошла в десятках российских городов, в .ч. в Москве и Петербурге.