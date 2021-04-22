Большая часть задержанных на Акции в поддержку Навального в Москве отпущена без составления протоколов.

По данным УМВД по Москве, в несанкционированной акции принимали участие около 6 тыс. человек. Среди задержанных — 15-летний подросток, который при себе имел саперную лопату. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, юноша состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По данным ОВД Инфо, в Москве было задержано 26 человек, в то время как по всей стране – более 1600. При этом в столице полиция действовала не так жестко, как, например, в Петербурге. Численность акции в Москве организаторы оценивают в 60 тыс.