Большая часть задержанных на Акции в поддержку Навального в Москве отпущена без составления протоколов.

По данным УМВД по Москве, в несанкционированной акции принимали участие около 6 тыс. человек. Среди задержанных — 15-летний подросток, который при себе имел саперную лопату. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, юноша состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По данным ОВД Инфо, в Москве было задержано 26 человек, в то время как по всей стране – более 1600. При этом в столице полиция действовала не так жестко, как, например, в Петербурге. Численность акции в Москве организаторы оценивают в 60 тыс.
2021-04-22T02:04:47+03:00
2021-04-22T02:04:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 22 апреля 2021
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