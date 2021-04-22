Итальянская полиция арестовала сообщника исполнителя теракта в Ницце в 2016.

Тогда грузовик протаранил толпу людей. Жертвами стали почти 90 человек. По сведениям издания Сorriere della Sera, задержать злоумышленника удалось благодаря сотрудничеству с французскими властями. Задержанный — 28-летний албанец, в отношении которого действовал европейский ордер на арест по обвинению в поставке оружия террористу из Ниццы. Сам теракт совершил уроженец Туниса, 1985 года рождения, который проживал в Ницце, работал шофером-доставщиком. Он был женат и имел детей. 14 июля 2016 года тяжелый грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где в тот момент находились тысячи людей, расходившихся после фейерверка по случаю Национального праздника Франции.