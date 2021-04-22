Жители трех крупных районов Минска накануне вечером остались без водоснабжения.

Причиной стало повреждение трубопровода большого диаметра. По данным «Минскводоканала», водоснабжение нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах. Городские власти сообщили, что в пострадавшие районы направлены автоцистерны с питьевой водой.
2021-04-22T01:08:54+03:00
2021-04-22T01:08:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 22 апреля 2021
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