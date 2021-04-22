Жители трех крупных районов Минска накануне вечером остались без водоснабжения.

Причиной стало повреждение трубопровода большого диаметра. По данным «Минскводоканала», водоснабжение нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах. Городские власти сообщили, что в пострадавшие районы направлены автоцистерны с питьевой водой.