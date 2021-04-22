Чехия выдвинула России ультиматум.

Прага уравняет количество сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в Москве, если к полудню по местному времени (к часу дня по Москве) Россия не вернет всех высланных сотрудников чешского посольства. Об этом рассказал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек по итогам вызова в МИД посла России Александра Змеевского. По словам Кулханека, высылка 18 российских дипломатов была спланирована так, чтобы не поставить под угрозу работу посольства, но Россия ответила непропорционально, выслав 20 чешских дипломатов. После этого в посольстве в Москве остались работать практически пять человек. В Кремле на это требование ответили, что с Россией бесполезно разговаривать в таком стиле.