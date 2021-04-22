Число задержанных на акциях в поддержку Навального, по данным «ОВД-Инфо», выросло почти до полутора тыс.

Около половины из них приходится на Петербург. В Москве задержали 26 человек. При этом в Петербурге задержания проходили особенно жестко: сообщалось о переломах у задержанных и применении силовиками электрошокеров. К моменту, когда штаб Алексея Навального призвал протестующих к завершению акции, было известно о более чем тысяче задержанных в разных регионах России.