Число задержанных на акциях в поддержку Навального, по данным «ОВД-Инфо», выросло почти до полутора тыс.

Около половины из них приходится на Петербург. В Москве задержали 26 человек. При этом в Петербурге задержания проходили особенно жестко: сообщалось о переломах у задержанных и применении силовиками электрошокеров. К моменту, когда штаб Алексея Навального призвал протестующих к завершению акции, было известно о более чем тысяче задержанных в разных регионах России.
2021-04-22T01:04:35+03:00
2021-04-22T01:04:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 22 апреля 2021
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