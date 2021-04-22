Z Архив новостей новости
5 15 6 2179
00:06, 22 апреля 2021

Акции в поддержку Алексея Навального прошли накануне в России

В том числе в центре Москвы, несмотря на предупреждения властей о том, что митинг не согласован.

Анонсированные соратниками главного критика Кремля уличные мероприятия на сей раз на центральных улицах города прошли без каких-либо столкновений с силовыми структурами. Манежная площадь, которая была объявлена местом сбора командой Навального, еще в первой половине дня оказалась в оцеплении полиции, в итоге подступы ней на перекрестке Моховой и Тверской в вечерние часы стали основным местом сосредоточения людей. Спустя час после номинального начала акции, когда люди скандировали «Свободу!», «Врача Навальному!» и «Отпускай», координаторы мероприятия в социальных сетях обозначили новые ориентиры по месту сбора. Такими стали комплекс зданий администрации президента и Лубянка. С наступлением сумерек помимо скандирований одним из символов протеста стали зажженные фонари смартфонов. Поток людей направился в сторону Пушкинской площади, распавшись на несколько колонн. От основной массы отделились несколько больших групп, которые вплоть до позднего вечера обозначали свое присутствие в районе Цветного бульвара, Рождественского и Чистопрудного бульваров, Трубной и Сухаревской площадей. Полиция перекрывала проходы, и в какой-то момент в соцсетях команды Навального последовал призыв малыми группами продолжить гуляния по городу.

В полиции говорят о 6 тысячах протестовавших в Москве. Координатор штабов Навального Леонид Волков в эфире youtube-канала «Навальный Live» называл цифру в разы выше.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», всего в стране в связи с акциями сторонников Навального были задержаны полторы тысячи. Из них около половины – в Санкт-Петербурге. Сообщалось о жестких задержаниях.

На видеозаписи, опубликованной порталом МБХ Медиа видно, как к мужчине на Сенной площади в центре Петербурга подбегают трое полицейских, валят его на землю, после чего начинают бить дубинками и электрошокером. После к ним присоединяются еще двое силовиков, мужчина кричит. Отчетливо слышны звуки ударов. После этого запись обрывается. При этом мужчина не сопротивлялся, у него не было плакатов. На другой записи, сделанной журналистами издания Медиазона, запечатлен еще один пример жесткого задержания на акции в поддержку Алексея Навального — полицейские бьют ногой в живот молодого человека. И он тоже не оказывал силовикам сопротивления. Факты избиения протестующих в эфире Эха Петербурга подтвердил и уполномоченный по правам человека в городе Александр Шишлов. В его аппарат уже поступали жалобы на необоснованное применение силы к людям, среди них были и заявления о применении полицейскими спецсредств. Также Шишлов рассказал, что одному из задержанных разбили очки.

Протесты показали, что россияне не собираются забывать сидящего в тюрьме политика, сказал «Эху Москвы» председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза младший.

Каждый человек, который выходит на несогласованные митинги в России, совершает настоящий гражданский подвиг, добавил Кара-Мурза младший.

Выступления в поддержку Навального прошли накануне в том числе в десятках стран.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Ученому Ефиму Хазанову, которого задержали сегодня в Нижнем Новгороде, может грозить до 10 суток ареста Хазанов добавил, что его отпустили под обязательство о явке в суд…

5 59 6 6834
Новости

Президент России объявил о новых мерах поддержки семей с детьми во время послания Федеральному собранию В частности, в середине августа россияне получат единовременную выплату — 10 тысяч рублей на каждого ребенка, который учится в школе…

5 51 6 6635
Новости

фото: t.me/breakingmash Президент Украины подписал закон, позволяющий призвать резервистов без объявления мобилизации Документ позволит за сутки доукомплектовать военные части в случае обострения ситуации в Донбассе…

5 53 6 7568
Блоги

УФСИН РФ: Принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных В настоящее время его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия…

5 205 6 30482 19.04
Новости

МИД РФ: 10 сотрудников американского посольства должны покинуть Россию до 22 мая Сегодня заместителю посла США в РФ вручили ноту об объявлении 10 сотрудников посольства персонами нон грата…

5 62 6 9188
Новости

МВД: в несанкционированной акции в центре Москвы принимают участие около 6 тыс человек В Петербурге, по данным МВД, вышли 4,5 тысячи…

5 52 6 8128
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Самострел Как в любом учебнике, где упоминается Александр III, упоминаются и повешенные революционеры, так и при любом упоминании президентства Путина, если Навальный умрёт, будет упоминание об этом…

5 32 6 5278 21.04
Новости

Уполномоченный по правам человека утверждает, что Алексея Навального в колонии посетили гражданские врачи По словам Татьяной Москальковой серьёзных рисков для здоровья политика якобы нет…

5 40 6 6890
#СлухайЭхо

Алексей Нарышкин ведущий: Алексей Нарышкин журналист «Эха Москвы»

3440622
Алексей Нарышкин отвечает на ваши вопросы

5 37 6 6496 20.04
Блоги

Конгресс интеллигенции: Предотвратить полномасштабную войну с Украиной! Россиянам нужно заниматься своей страной, навести в ней порядок, а не идти войной на соседей…

5 139 6 25106 15.04
Новости

Владимир Путин заявил, что в Белоруссии действительно готовился государственный переворот По словам Путина, к Александру Лукашенко можно относиться по-разному, но планировать его убийство — это уже слишком…

5 52 6 9927
Блоги

+ Послание Владимира Путина Федеральному собранию Послание Владимира Путина Федеральному собранию Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели…

5 308 6 60201 21.04
8читать ;смотреть
Блоги

МИД РФ: 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата» Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны…

5 48 6 10190 18.04
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Цена несвободы В условиях произвола и страха невозможно создавать ни передовые технологии, ни современную экономику. Цена несвободы в XXI веке — необратимое отставание. И именно в этом должен быть главный смысл послания президента…

5 219 6 48011 20.04
Новости

Адвокат: Соболь вменяют повторное нарушение организации митинга, поводом стало интервью «Эху Москвы» Об этом написал в твиттере адвокат политика Владимир Воронин…

5 24 6 5187
Блоги

+ «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это – возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь»...

5 222 6 49055 20.04
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Задержан политик Владимир Рыжков Он находится в ОВД Хамовники…

5 33 6 80411
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Впервые на моих глазах президент США делает ровно то, чего от него добивался Кремль. Если Леонид Ильич Байден был агентом Кремля, он лучше бы не смог сделать…

5 77 6 115602 17.04
#слушать 49:01 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Как вы относитесь к объявлению Леонидом Волковым акции протеста?
5 59 6 19470 18.04
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин и три буквы Путин и три буквы 16 апреля Россия стала другой страной. Страной, в которой официально запрещено инакомыслие и критика власти…

5 64 6 303677 17.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Понятно, что русская тюрьма убийственна в принципе. Она и так смертельна… Вообще зачем Путин нанялся пиарщиком к Навальному?..

5 86 6 136010 19.04
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9089019
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4881821

Сегодня в эфире