Акции в поддержку Алексея Навального прошли накануне в России

В том числе в центре Москвы, несмотря на предупреждения властей о том, что митинг не согласован.

Анонсированные соратниками главного критика Кремля уличные мероприятия на сей раз на центральных улицах города прошли без каких-либо столкновений с силовыми структурами. Манежная площадь, которая была объявлена местом сбора командой Навального, еще в первой половине дня оказалась в оцеплении полиции, в итоге подступы ней на перекрестке Моховой и Тверской в вечерние часы стали основным местом сосредоточения людей. Спустя час после номинального начала акции, когда люди скандировали «Свободу!», «Врача Навальному!» и «Отпускай», координаторы мероприятия в социальных сетях обозначили новые ориентиры по месту сбора. Такими стали комплекс зданий администрации президента и Лубянка. С наступлением сумерек помимо скандирований одним из символов протеста стали зажженные фонари смартфонов. Поток людей направился в сторону Пушкинской площади, распавшись на несколько колонн. От основной массы отделились несколько больших групп, которые вплоть до позднего вечера обозначали свое присутствие в районе Цветного бульвара, Рождественского и Чистопрудного бульваров, Трубной и Сухаревской площадей. Полиция перекрывала проходы, и в какой-то момент в соцсетях команды Навального последовал призыв малыми группами продолжить гуляния по городу.

В полиции говорят о 6 тысячах протестовавших в Москве. Координатор штабов Навального Леонид Волков в эфире youtube-канала «Навальный Live» называл цифру в разы выше.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», всего в стране в связи с акциями сторонников Навального были задержаны полторы тысячи. Из них около половины – в Санкт-Петербурге. Сообщалось о жестких задержаниях.

На видеозаписи, опубликованной порталом МБХ Медиа видно, как к мужчине на Сенной площади в центре Петербурга подбегают трое полицейских, валят его на землю, после чего начинают бить дубинками и электрошокером. После к ним присоединяются еще двое силовиков, мужчина кричит. Отчетливо слышны звуки ударов. После этого запись обрывается. При этом мужчина не сопротивлялся, у него не было плакатов. На другой записи, сделанной журналистами издания Медиазона, запечатлен еще один пример жесткого задержания на акции в поддержку Алексея Навального — полицейские бьют ногой в живот молодого человека. И он тоже не оказывал силовикам сопротивления. Факты избиения протестующих в эфире Эха Петербурга подтвердил и уполномоченный по правам человека в городе Александр Шишлов. В его аппарат уже поступали жалобы на необоснованное применение силы к людям, среди них были и заявления о применении полицейскими спецсредств. Также Шишлов рассказал, что одному из задержанных разбили очки.

Протесты показали, что россияне не собираются забывать сидящего в тюрьме политика, сказал «Эху Москвы» председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза младший.

Каждый человек, который выходит на несогласованные митинги в России, совершает настоящий гражданский подвиг, добавил Кара-Мурза младший.

Выступления в поддержку Навального прошли накануне в том числе в десятках стран.