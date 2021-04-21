В Госдуме отрицают аккредитацию сайта выдуманных новостей «Панорама»

В пресс-службе нижней палаты сказали агентству ТАСС, что агентство «Панорама», которое фигурирует в списке аккредитованных на этот год, это реально существующее СМИ. Там уточнили, что само название «Панорама» довольно популярное, из-за чего могла возникнуть путаница.