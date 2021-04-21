Чехия потребовала от России разрешить вернуться в Москву части высланных сотрудников чешского посольства

Если этого не произойдет завтра до полудня, то количество персонала российской дипмиссии в Праге будет вновь сокращено, — сказали сегодня в МИДе Чехии послу России. Там также выразили решительный протест в связи с высылкой из Москвы 20 чешских дипломатов.

Обострение двусторонних отношений началось в конце прошлой недели после того, как Чехия обвинила российскую военную разведку в причастности к взрыву на военном арсенале в 2014-ом году.