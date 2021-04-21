Соратницу Алексея Навального Любовь Соболь отпустили из отдела полиции

Как сообщает ее адвокат, Соболь обвиняют в повторном нарушении при организации несогласованной акции. Ей может грозить крупный штраф или до 30 суток ареста. Суд должен состояться завтра. Полиция считает, что в одном из недавних интервью соратница Навального призывала к участию в сегодняшней акции в поддержку политика.
2021-04-21T23:04:46+03:00
2021-04-21T23:04:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:04, 21 апреля 2021
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