Соратницу Алексея Навального Любовь Соболь отпустили из отдела полиции

Как сообщает ее адвокат, Соболь обвиняют в повторном нарушении при организации несогласованной акции. Ей может грозить крупный штраф или до 30 суток ареста. Суд должен состояться завтра. Полиция считает, что в одном из недавних интервью соратница Навального призывала к участию в сегодняшней акции в поддержку политика.