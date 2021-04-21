Полиция в Москве, по данным ОНК, задержала 20 человек на акции сторонников Алексея Навального

К этому часу, по словам представителей комиссии, всех их уже отпустили, передает агентство ТАСС. В столичном главке полиции сказали, что насчитали порядка 6 тысяч человек, кто участвовал в несогласованной акции. Организаторы говорят о 60 тысячах.
2021-04-21T22:30:57+03:00
2021-04-21T22:30:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:30, 21 апреля 2021
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