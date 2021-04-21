Около десяти человек задержали на акции в поддержку Алексея Навального в Челябинске

Протестующие устроили шествие по центру города.

Сбор сторонников Навального в Челябинске изначально обьявили в самом центре города, на площади Революции. Впрочем, после того, как туда подъехала коммунальная техника, а силовики перекрыли подходы к месту, организаторы перенесли несогласованный властями митинг к зданию областной правительства. Там, по оценкам журналистов, собралось более тысячи человек, протестующие выкрикивали лозунги «Путин – вор» и «Свободу Алексею Навальному». Первые задержания начались у театра оперы и балета, куда переместились участники акции: там протестующие заняли постамент памятника Глинке.

В частности, в руках силовиков оказался мужчина, растянувший флаг России. Массово сторонников Навального стали задерживать ближе к вечеру у памятника Столыпину: сотрудники ОМОНа начали выхватывать из толпы случайных людей, в автозаках оказалось около десяти человек. Во время задержаний были столкновения с полицией, после которых участники акции расселялись по центру города.

Местное онлайн-издание 74.ру рассказало, что в центре Челябинска на время митинга отключили камеры уличного видеонаблюдения. Это сделали по требованию областного управления МВД.