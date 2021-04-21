В десятках российских городов сегодня прошли акции в поддержку Алексея Навального

Их участники требовали отпустить политика из колонии, а также обеспечить ему доступ квалифицированных врачей. В Москве сторонники одного из главных критиков Кремля собрались сегодня в центре города, а затем разделились на несколько колонн. Часть из них отправилась к зданию ФСБ на Лубянке, а часть двинулась вверх по Тверской улице.

В московском главке полиции говорят, что на сегодняшнюю акцию в городе вышли около 6 тысяч москвичей. Организаторы утверждают, что людей собралось почти в 10 раз больше.

Правозащитники насчитали за сегодняшний день по всей стране порядка пятисот задержанных.

Кремль фактически объявил российскую оппозицию вне закона, — считает экономист Сергей Гуриев. В эфире «Эха» он сказал, что, опасаясь последствий, все больше людей теперь не выходят на протестные акции. Сергей Гуриев считает самым эффективным инструментом помощи Сергею Навальному митинги и активное распространение информации.