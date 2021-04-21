Политики Любовь Соболь и Владимир Рыжков отпущены из полиции, но завтра должны явиться в суд

Соратнице Алексея Навального вменяют повторное нарушение организации несогласованной акции, ей грозит до 30 суток ареста. Поводом стало ее интервью в эфире «Эха Москвы», рассказал ее адвокат Владимир Воронин. Соболь была задержана утром. До протестов в полицию был доставлен и Владимир Рыжков.

Сначала сообщалось, что его собираются оставить в отделении на ночь, но затем его отпустили. Как рассказал нашей радиостанции Рыжков, его обвинили в организации несогласованной акции из-за ретвита новости с сайта «Эха Москвы» о предстоящих протестах. Рыжкову грозит о 10 суток ареста. Он является сотрудником Эха Москвы.