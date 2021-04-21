Организаторы акций в поддержку Навального считают, что в Москве вышли протестовать 60 тысяч человек

Такую цифру приводит твиттер-аккаунт «Навальный Live». В то же время, московская полиция насчитала 6 тысяч участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. В Петербурге, по данным МВД, вышли протестовать 4,5 тысячи и 14,5 тысяч еще в 29 городах.

Участники акции в Москве скандируют «Свободу» и «Врачей Навальному». По подсчетам портала «ОВД-Инфо», почти в 50 городах были задержаны почти 460 человек, из них в Москве – 18, в Петербурге – более 40.