Порядка 1500 человек приняли участие в акции в поддержку Навального в Челябинске

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист «Эха» в Челябинске Иван Штейнерт.

«Я думаю, где-то 1500 людей на пике акции было. В Челябинске были задержания. На ОВД-Инфо сообщается всего о двух задержаниях, на самом деле их было гораздо больше. Я только своими глазами увидел более 10», — рассказал он.

По словам И.Штейнерта, до поры до времени полиция практически никак не вмешивалась в акцию. «Первый час прошел спокойно, люди собрались возле здания областного правительства и потом пошли шествием по городу. Но когда один из участников акции попытался подняться на памятник (на постамент) Глинке, растянул российский триколор и начал скандировать лозунги, это было первое задержание. И после этого начались задержания случайных людей», — уточнил он.

По впечатлениям И.Штейнерта, задержаниями руководили «как будто бы не полицейские и не сотрудники ОМОНа, а люди, которые были одеты в гражданскую одежду – в капюшонах, в масках». «Они просто подходили к ОМОНу и буквально показывали пальцем на того, кого в следующие минуты задерживали», — отметил журналист.

И.Штейнерт также рассказал, что к одному из участников акции на его глазах полицейский «применил силовой прием – удушающий захват». «Мужчина кричал. Это один из самых жестких моментов, что я видел. Там не было большого сопротивления, просто силовики подбежали впятером. Человек кричал, но не пытался отбиваться. Хотя в какой-то момент столкновения с полицией на самом деле начались. Вроде бы тех, кого пытались задержать, все-таки не отбивали, но попытки такие были», — заключил журналист.