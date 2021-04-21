В Челябинске, как передает портал «ОВД-инфо», к задержанному применили удушающий прием, ему стало плохо

Он рассказал правозащитникам, что в полиции ему предложили написать заявление о том, что его избили, но пригрозили, что он может быть привлечен к ответственности, если информация не подтвердится. В Челябинске, по подсчетам ОВД-Инфо, задержаны два человека.
2021-04-21T21:17:04+03:00
2021-04-21T21:17:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:17, 21 апреля 2021
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