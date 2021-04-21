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20:49, 21 апреля 2021

В Петербурге на акции в поддержку Навального начались беспорядочные задержания

«Фонтанка»
«Фонтанка»

В Петербурге на акции в поддержку Алексея Навального начались беспорядочные задержания, — рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Сергей Кагермазов.
По словам журналиста, на Сенной площади начались беспорядочные задержания.
«Здесь собралось очень много людей, до 5 тысяч. Полиция перекрыли соседние улицы, когда жители скандировали «Путин – вор», «Навальному – врача!» и светили фонариками. Но сейчас видимо подогнали силы Росгвардии и полиции, и начинается беспорядочные задержания, как это было и в январе», — рассказал он.
Участники акции начали собираться на Сенатской площади, после чего двинулась в сторону Сенной, по словам корреспондента, толпа действует хаотично.
«Толпа перекрыла переулок Гребцова, полиция в этот момент бездействовала. А в данный момент люди просто убегают, сопротивлений никаких не оказывается. Команда у полиции только одна – «задерживаем всех»», — сообщил он.
Также журналист отметил, что среди участников акции школьников нет, в основном примерный возраст участников акции – 30-45 лет.


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