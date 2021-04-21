МВД: в несанкционированной акции в центре Москвы принимают участие около 6 тыс человек

Это сообщили в среду в пресс-службе столичного главка полиции.

В Петербурге, по данным МВД, вышли 4,5 тысячи. В других городах страны, по официальным данным, вышло около 14,5 тысяч протестующих, — передает агентство РИА Новости. Тем временем, собравшиеся в Москве разделились на несколько колонн. Одна из них дошла до здания ФСБ на Лубянке.

Еще одна группа сторонников Навального движется по Тверской улице.

К протестующим сегодня присоединились родственники Навального, в том числе его супруга Юлия, брат Олег и мать Людмила Навальная.