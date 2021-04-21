Абоненты сотовых операторов жалуются на перебои в работе мобильного интернета в центре Москвы

При этом телефонная связь работает, — пишет газета «Московский комсомолец». О проблемах с интернет-соединением на мобильных устройствах сообщают также корреспонденты «Эха». Связано ли это с большой нагрузкой на сами сети из-за акции сторонников Алексея Навального или же причиной являются действия силовых структур и их попытки заглушить работу связи в центре – не уточняется.