Владимира Рыжкова отпустили из отдела полиции

Завтра в 11 утра состоится заседание суда. Рыжкову вменяют организацию несогласованной акции. Ему грозит до 10 суток ареста.
Поводом для административного протокола стал его перепост в «Твиттере» новости «Эха Москвы» от 18 апреля об акциях.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Завтра в 11 утра состоится заседание суда. Рыжкову вменяют организацию несогласованной акции. Ему грозит до 10 суток ареста.
Поводом для административного протокола стал его перепост в «Твиттере» новости «Эха Москвы» от 18 апреля об акциях.