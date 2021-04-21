Владимира Рыжкова отпустили из отдела полиции

Завтра в 11 утра состоится заседание суда. Рыжкову вменяют организацию несогласованной акции. Ему грозит до 10 суток ареста.

Поводом для административного протокола стал его перепост в «Твиттере» новости «Эха Москвы» от 18 апреля об акциях.