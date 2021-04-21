Власти Петербурга приостановили движение троллейбусов по Невскому проспекту

Чуть ранее на выход были закрыты две станции метро в центре города – «Адмиралтейская» и «Невский проспект». В северной столице, как и в десятках других российских городов, этим вечером проходит акция сторонников Алексея Навального. Сообщается, что люди сначала собрались у Дворцовой площади, но она была перекрыта полицией еще за несколько часов до начала.

Сейчас, по словам очевидцев, сторонники Навального идут к Законодательному собранию города. Полиция им не препятствует. В свою очередь, телеканал «Дождь» утверждает, что возле Исаакиевского собора движение колонны пытается заблокировать ОМОН.

