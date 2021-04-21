Мать Алексея Навального Людмила и брат политика Олег вышли на акцию протеста в Москве, сообщают соратники политика

Манежная и Пушкинская площади перекрыты металлическими ограждениями. На Тверской и рядом с Манежной собрались, по оценке наших корреспондентов, несколько тысяч человек. Некоторые кричат «Свободу» и «Навальному врачей». Ранее на сайте «Свободу Навальному» в качестве участников московской акции зарегистрировались более 120 тысяч человек.

По данным портала «ОВД-Инфо», в столице задержаны 17 человек, часть из них — еще утром. Среди них политики Владимир Рыжков, Любовь Соболь и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Им грозит административный арест из-за записей в соцсетях, а в случае с Соболь поводом стало интервью нашей радиостанции.



В Петербурге, как передает издание «Медиазона», силовики со щитами стали рассекать собравшихся. Часть протестующих побежала по Вознесенскому проспекту, большинство осталось у Исакиевского собора. ОМОН оттеснил людей от здания законодательного собрания и Мариинского театра.

По данным портала ОВД Инфо, в Петербурге задержали к этой минуте 10 человек. В 48 городах по всей стране в связи с акциями в поддержку Алексея Навального были задержаны 325. Больше всего в Уфе – 40, в Кемерове, Барнауле и Новокузнецке – больше 30.