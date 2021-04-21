Сторонники Алексея Навального собираются в эти минуты в центре Москвы

Как сообщают корреспонденты «Эха», люди подходят к пересечению Тверской и Моховой улиц со стороны Пушкинской площади. Между тем, с утра Манежная площадь в столице была оцеплена металлическими ограждениями.

По оценке журналистов «Эха», сейчас в центре города находятся несколько тысяч человек. В то же время, правозащитники говорят, что уже задержаны не менее 15. Сообщается, что неизвестные распылили слезоточивый газ в переходе у станции метро «Охотный ряд» в Москве. Как сообщает агентство ТАСС, пока никто за помощью к врачам не обращался.

Также акция в поддержку Алексея Навального проходит и в Санкт-Петербурге. В центре Петербурга закрыли на выход две станции метро. Вестибюли станций «Адмиралтейская» и «Невский проспект», как пишет интернет-издание «Фонтанка», сейчас работают только на вход. Сообщается, что сторонники Алексея Навального собрались на подступах к Дворцовой площади, однако полиция ранее закрыла ее для посетителей.

Всего по данным сайта «ОВД-Инфо», в России сегодня уже были задержаны до и во время акции в поддержку Навального 325 человек.