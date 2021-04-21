В Смоленске во время лекции задержана доцент Смоленского медицинского университета Наталья Мицюк

Как сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на правозащитников, преподавателю вменяют «организацию несогласованной акции». Ранее сегодня стало известно о задержании в Нижнем Новгороде академика РАН Ефима Хазанова. Он рассказал в нашем эфире, что его отпустили из полиции под обязательство о явке в суд. Поводом для задержания стали репосты записей в «Фейсбуке» о политике Алексее Навальном.
2021-04-21T19:16:33+03:00
2021-04-21T19:16:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:16, 21 апреля 2021
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