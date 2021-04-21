На акциях по всей России задержаны более 320 человек в 48 городах, подсчитал проект «ОВД-Инфо»

В Москве в отделения были доставлены 17 человек, в том числе политики Владимир Рыжков, Любовь Соболь и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Полиция им вменяет организацию несогласованной акции, в случае Соболь речь повторном таком нарушении. Ярмыш и Рыжковуц грозит до 10 суток ареста, Соболь – до 30. Поводом во всех трех случаях стали записи в соцсетях.

На данный момент больше всего задержанных в Кемерове – 36. Больше 30 в Уфе, Барнауле и в Новокузнецке.