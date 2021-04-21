Несколько тысяч человек, по оценке корреспондента «Эха», собрались в районе оцепленной Манежной площади в Москве

Некоторые кричат «Свободу». Перекрыты также выходы на Красную площадь, Пушкинская площадь обнесена металлическими заграждениями. Ранее в Кремле, МВД и Генпрокуратуре предостерегали от участия в несогласованных протестах в поддержку Алексея Навального.