Несколько тысяч человек, по оценке корреспондента «Эха», собрались в районе оцепленной Манежной площади в Москве

Некоторые кричат «Свободу». Перекрыты также выходы на Красную площадь, Пушкинская площадь обнесена металлическими заграждениями. Ранее в Кремле, МВД и Генпрокуратуре предостерегали от участия в несогласованных протестах в поддержку Алексея Навального.
2021-04-21T19:15:48+03:00
2021-04-21T19:15:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:15, 21 апреля 2021
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