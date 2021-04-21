Он отметил, что полиция забрала его прямо с работы.
«Меня задержали за репост в Фейсбуке прямо на работе в институте. Отвезли в отделение полиции. Там ко мне присоединился адвокат, который защищал меня.
Претензия была в том, что они увидели в этом репосте призывы к каким-то несанкционированным митингам, с которыми я не согласен. Я подписал протокол, что не согласен с этими обвинениями и дал расписку, что явлюсь в суд.
Вся процедура по протоколу заняла довольно много времени», — сообщил он.
Академику Хазанову грозит до 10 суток ареста за организацию незаконного мероприятия.
Академик РАН Ефим Хазанов рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о своем задержании за репост в Фейсбуке
Он отметил, что полиция забрала его прямо с работы.