Академик РАН Ефим Хазанов рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о своем задержании за репост в Фейсбуке

Он отметил, что полиция забрала его прямо с работы.

«Меня задержали за репост в Фейсбуке прямо на работе в институте. Отвезли в отделение полиции. Там ко мне присоединился адвокат, который защищал меня.

Претензия была в том, что они увидели в этом репосте призывы к каким-то несанкционированным митингам, с которыми я не согласен. Я подписал протокол, что не согласен с этими обвинениями и дал расписку, что явлюсь в суд.

Вся процедура по протоколу заняла довольно много времени», — сообщил он.

Академику Хазанову грозит до 10 суток ареста за организацию незаконного мероприятия.