Первые задержания произошли в центре Москвы, где должны собраться сторонники Алексея Навального

Полицейские без объяснения причин, по словам очевидцев, буквально выхватили из толпы у станции «Библиотека имени Ленина» молодого человека. В свою очередь, агентство РИА Новости утверждает, что у задержанного из рюкзака торчал предмет, похожий на биту.

Тем временем, интернет-издание «Открытые медиа» пишет, что несколько минут назад на Тверской улице возле Пушкинской площади попал в аварию один из автозаков. Он столкнулся с легковым автомобилем.

Всего за сегодняшний день, по данным правозащитников, в разных городах России задержаны более 300 человек. Из них примерно 100 – еще до начала акции в поддержку Навального. Сторонники оппозиционного политика выходят на улицы не только в России, — сообщается о выступлениях с требованием обеспечить ему необходимую медицинскую помощь в десятках стран.

Манежная площадь в центре Москвы оцеплена полицией перед акцией в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщил в прямом эфире корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

На пересечении Охотного ряда и Тверской улицы наблюдается скопление людей. Одна из участниц акции стоит в одиночном пикете с плакатом «Свободу Навальному!» В близлежащих переулках в центре Москвы стоят автозаки, полицейские машины. Манежная площадь полностью взята в кольцо оцепления, полицейские не разрешают никому туда пройти и предупреждают о недопустимости скопления людей. Некоторые из подземных переходов на станции Охотный ряд перекрыты, однако строгих ограничений на выход из метро пока нет. Станция метро Площади революции также окружена полицейскими автобусами и железными ограждениями.

Митинги в поддержку Алексея Навального проходят сегодня по всей России. Соратники политика экстренно объявили об акции в связи с резким ухудшением состояния здоровья оппозиционера в колонии. А.Навальный, судя по результатам анализов, по словам его врачей, в любой момент может умереть. Еще одним поводом для акции стал иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией.

Столичные власти накануне не согласовали митинг в поддержку Алексея Навального в Москве. Отказ чиновники объяснили ограничениями, вызванными коронавирусом и нарушениями в документах.

* Российские власти считают организацию иностранным агентом.