«Инсайдер»: Сын министра внутренних дел ведет бизнес с предпринимателем, который состоит на спецучете как преступник

Сын министра внутренних дел России ведет совместный бизнес с предпринимателем, который состоит на спецучете как преступник. Компания Александра Колокольцева, как следует из расследования, возводит бизнес-центр на юго-западе Москвы. Соучредителем фирмы является некий Артем Коротких, это же имя фигурирует в базе данных граждан с судимостью. Однако, за что ему был вынесен приговор, неизвестно. Как отмечает «Инсайдер», ранее сын министра внутренних дел вел бизнес с компанией, у основателя которых проходили обыски по делу по отмыванию денег.

Представитель семьи министра эту публикацию пока не комментировал.