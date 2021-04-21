Одна из масштабных акций в поддержку Алексея Навального, судя по сообщениям, проходит в эти минуты в Екатеринбурге

Местные власти говорят, что в шествии участвуют пять тысяч человек, в штабе Навального говорят о 13-14 тысячах участников. Ранее на сайте «Свободу Навальному» из Екатеринбурга записались для участия в акции порядка 15 тысяч человек. Пока известно, что в ходе самой акции здесь были задержаны лишь два человека.
2021-04-21T18:32:18+03:00
2021-04-21T18:35:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 21 апреля 2021
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