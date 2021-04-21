Московская полиция огородила металлическими конструкциями Манежную площадь, усилены наряды в районе Пушкинской площади, на Триумфальной площади и на Тверском бульваре замечены колонны автобусов с сотрудниками Росгвардии.

Как передают корреспонденты «Эха», усилены меры безопасности и на станциях метро в центре столицы, в частности, на «Арбатской», «Боровицкой» и «Чеховской». Полицейские стоят на протяжении всего перрона с обеих сторон группами по 3 человека с интервалом в 3-4 метра. У них есть табельное оружие, бронежилеты, они получили полное обмундирование. Это связано с планами сторонников Алексея Навального выйти сегодня в центре города на акцию в поддержку оппозиционного политика.

Аналогичные мероприятия проходят или планируются в десятках российских городов. Тем временем, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в ходе уже прошедших акций задержаны более двухсот человек. Примерно половина из них – еще до начала митингов.